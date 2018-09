Teheran (AFP) Der UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi hat der internationalen Gemeinschaft vorgeworfen, vor der Flüchtlingskrise in Europa die Millionen afghanischen Flüchtlinge "vergessen" zu haben. Er habe entschieden, sich in seinem ersten Jahr als Flüchtlingskommissar "der schwierigen und ungelösten Situation der afghanischen Flüchtlinge" zu widmen, sagte Grandi am Samstag bei einem Besuch im Iran, wo mehr als drei Millionen afghanische Flüchtlinge leben.

