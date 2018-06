Hamburg (SID) - Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann hat den Fußball-Weltverband FIFA aufgefordert, sich aktiver in die Vorbereitungen auf die WM 2018 in Russland einzuschalten. "Es muss erkennbare Schritte für eine friedliche WM geben, damit sich Fans und Gäste wirklich willkommen fühlen können", sagte der 62-Jährige Spiegel online mit Blick auf Ausschreitungen russischer Hooligans bei der EM-Endrunde in Frankreich.

Besonders beim Vorrundenspiel zwischen England und Russland am ersten EM-Wochenende in Marseille (1:1) war es zu schweren Krawallen gekommen, die hauptsächlich von gewaltbereiten Russen ausgegangen waren. Oppermann: "Russland hat sich da bis auf die Knochen blamiert. Hooligans aus Russland bestimmen die Schlagzeilen und bekommen auch noch Applaus aus Moskau, wenn sie zuschlagen."

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte dem russischen Verband nach dem Skandalspiel in der französischen Mittelmeermetropole mit einem Turnierausschluss gedroht. Zahlreiche Randalierer wurden festgenommen und zum Teil auch des Landes verwiesen.