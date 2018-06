Grand Rapids (SID) - Deutschlands Topgolferin Sandra Gal (Düsseldorf) ist beim mit zwei Millionen Dollar dotierten US-Turnier in Grand Rapids/Michigan weiter zurückgefallen. Die 31-Jährige spielte im dritten Durchgang auf dem Par-71-Kurs zwei Schläge über dem Platzstandard und rutschte nach ihrer bislang schlechtesten Runde mit insgesamt 211 Schlägen auf den 53. Rang ab. Die frühere Solheim-Cup-Gewinnerin Caroline Masson (Gladbeck/27) war schon zuvor am Cut gescheitert. Die Führung vor der Schlussrunde teilen sich die US-Amerikanerin Lexi Thompson und Chun In Gee aus Südkorea (beide 198 Schläge).