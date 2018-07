Jerusalem (AFP) Eine rechtsgerichtete Gruppe, die für die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten eintritt, hat sich mit einem Werbevideo für den Austritt Großbritanniens aus der EU stark gemacht. Wie ein Sprecher der Organisation Regavim (Hügel), die gegen neue Landnutzungen durch die Palästinenser im Westjordanland kämpft, am Sonntag erklärte, will sie der EU wegen ihrer Kritik am israelischen Siedlungsausbau Schaden zufügen.

