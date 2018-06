Rust (dpa) - Sie haben Deutschlernangebote für Flüchtlingskinder initiiert - nun sind Schüler im brandenburgischen Prenzlau dafür mit dem Kinderrechtepreis "Goldene Göre" des Deutschen Kinderhilfswerks ausgezeichnet worden. Die Schüler der Aktiven Naturschule Prenzlau seien echte Vorbilder, teilte der Verband bei der Preisverleihung in Rust mit. Sie bieten seit mehr als einem Jahr während der Unterrichtszeit wöchentlich zwei bis drei jeweils einstündige Deutschangebote für Flüchtlinge an. Von der Idee über die Planung und Vorbereitung bis hin zur Umsetzung lag das Projekt in Schülerhand.

