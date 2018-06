Cholon (SID) - Die Gruppe des Deutschen Turner-Bundes (DTB) hat zum Abschluss der Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Cholon im Finale mit sechs Keulen und zwei Reifen den sechsten Platz belegt. Der Sieg ging an das Quintett des EM-Gastgebers Israel vor Spanien und Bulgarien.

Für die deutschen Gymnastinnen waren die europäischen Titelkämpfe der vorletzte Olympiatest. Die Generalprobe für die Spiele im August in Rio de Janeiro ist das Weltcup-Turnier "Berlin Masters" vom 1. bis 3. Juli.