Tel Aviv (dpa) - Ein Autofahrer ist am Abend in ein Tel Aviver Café gerast, mindestens drei Menschen wurden dabei getötet. Der Fahrer habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte eine Polizeisprecherin mit. Fünf weitere Menschen wurden demnach verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Kellner sagte der Nachrichtenseite "ynet", er habe einen lauten Knall gehört und erst gedacht, es handele sich um einen Anschlag. Die Polizei untersuche jetzt genauen Umstände des Unfalls, hieß es weiter.

