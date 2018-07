Washington (AFP) Das private US-Raumfahrtunternehmen Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat zum vierten Mal erfolgreich seine wiederverwendbare Rakete "New Shepard" getestet. Bezos verkündete am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter die gelungene Landung. Die Rakete war zuvor in 100 Kilometer Höhe geschickt worden, wo sie sich von der unbemannten Raumkapsel trennte, um dann kontrolliert zu landen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.