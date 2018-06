Athen (dpa) - Auf bis zu 40 Grad sind die Temperaturen in Griechenland gestiegen. Ein Ende der Hitzewelle sei erst im Laufe der Woche zu erwarten, teilte der staatliche griechische Wetterdienst mit. Auch morgen wird landesweit mit Temperaturen über 35 Grad, mancherorts bis 40 Grad gerechnet. Bei fast vollständiger Windstille stiegen neben den Temperaturen auch die Ozonwerte und überschritten vor allem an Messstationen in Athen die Alarmschwelle von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Wird dieser Wert erreicht, sollten selbst gesunde Menschen sich nicht viel im Freien bewegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.