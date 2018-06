Konstanz (dpa) - Die Hochwasser-Lage am Bodensee hat sich in der Nacht weiter zugespitzt. Der Pegel in Konstanz stand am Morgen bei 5,1 Meter. Beim letzten größeren Hochwasser am Bodensee im Mai 1999 lag der Pegelstand dort bei 5,65 Metern. "Wir beobachten den See sehr genau", sagte ein Sprecher der Polizei. Noch seien keine größeren Überschwemmungen aufgetreten. Die Region hofft nun auf einen Wetterwechsel. Der steht nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes auch an: Mehr Sonne und weniger Regen soll dem Südwesten Deutschlands in den nächsten Tagen eine Auflockerung bescheren.

