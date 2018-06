Kairo (AFP) Die Hinterbliebenen des EgyptAir-Absturzes vom 19. Mai erhalten pro Familie von der Fluggesellschaft eine pauschale Entschädigung von 22.000 Euro. Das teilte EgyptAir-Chef Safwat Mussallam am Montag in Kairo mit. Diese Zahlung erfolge unabhängig von Zahlungen Dritter, wie etwa von Versicherungsunternehmen. An Bord der Maschine, die nach dem Absturz 290 Kilometer nördlich der ägyptischen Küste im Mittelmeer versank, befanden sich 66 Insassen, darunter 40 Ägypter und 15 Franzosen.

