Kabul (AFP) Bei einem Bombenanschlag im Nordosten Afghanistans sind mindestens acht Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Der in einem Motorrad verborgene Sprengsatz sei am Montag auf einem belebten Markt in dem zur Provinz Badachschan gehörenden Distrikt Keschim explodiert, erklärte der Sprecher des Provinzgouverneurs, Nawed Froutan. Er fügte hinzu, dass mit weiteren Opfern zu rechnen sei.

