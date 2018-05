Kabul (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen Anschlag auf einen Kleinbus verübt. Bei dem Attentat seien am Montag mehrere Menschen zu Schaden gekommen, teilte die Polizei mit, ohne zunächst nähere Einzelheiten zu nennen. In dem Bus sei ausländisches Sicherheitspersonal unterwegs gewesen. Nach AFP-Informationen handelte es sich um Nepalesen.

