Brüssel (AFP) Zehn Monate nach dem Überfall in einem Thalys-Schnellzug auf dem Weg von Amsterdam nach Paris, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden, hat die belgische Polizei sechs Verdächtige festgenommen. Ein Ermittlungsrichter habe Durchsuchungen in den Brüsseler Stadtteilen Molenbeek, Woluwe-Saint-Lambert und Haren angeordnet, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Dabei gab es demnach sechs Festnahmen, es wurden aber keine Waffen und kein Sprengstoff gefunden.

