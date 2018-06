New York (dpa) - Die Stimmung an der Wall Street hat sich angesichts verbesserter Chancen auf einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union wieder aufgehellt. Zum Handelsschluss notierte der US-Leitindex noch 0,73 Prozent im Plus bei 17 804 Punkten. Der Euro gab im New Yorker Handel einen Teil seiner Gewinne wieder ab und kostete 1,1306 US-Dollar.

