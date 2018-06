Bukarest (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat umstrittene Äußerungen von Außenminister Frank-Walter Steinmeier über die Nato-Politik gegenüber Russland indirekt unterstützt. Die deutsche Diplomatie bemühe sich, Gesprächstüren nach Moskau offen zu halten, sagte Gauck während eines Staatsbesuchs in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Niemand sollte Zweifel haben an der Bündnistreue der Deutschen im Rahmen der Nato. Steinmeier hatte der "Bild am Sonntag" gesagt: "Was wir jetzt nicht tun sollten, ist durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul die Lage weiter anzuheizen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.