Peking (AFP) Bei Überschwemmungen im Zentrum Chinas sind nach Medienberichten mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. 20 weitere wurden vermisst, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag meldete. Demnach steckten acht Arbeiter in einem überfluteten Kohlebergwerk in der südwestlichen Provinz Guizhou fest. Fast 200.000 Menschen verloren seit Samstag ihr Obdach.

