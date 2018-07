München (AFP) In Deutschland rollt ab sofort die Sommerreisewelle: Der Automobilclub ADAC warnte Autofahrer am Montag in München, dass es ab sofort an den kommenden zwölf Wochenenden voll werde auf den Autobahnen. Wegen des Ferienbeginns in Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssten Autofahrer vor allem im Norden und Osten bereits in dieser Woche mit längeren Staus rechnen.

