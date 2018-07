Frankfurt/Main (AFP) Beschäftigte des Internet-Versandhändlers Amazon sind in der Nacht zu Montag erneut in den Streik getreten. Die Mitarbeiter der beiden Verteilzentren in Bad Hersfeld hätten mit Beginn der Nachtschicht um Mitternacht einen neuerlichen Ausstand begonnen, der bis Dienstagabend dauern solle, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Hessen mit. Sie warf Amazon vor, sich Verhandlungen im Streit um die Tarifbindung zu verweigern.

