Düsseldorf (AFP) Wegen Unterstützung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat das Oberlandesgericht Düsseldorf am Montag einen Tunesier zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Drei Mitangeklagte erhielten Bewährungsstrafen von eineinhalb und zwei Jahren, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Verurteilten sollen demnach in wechselnder Tatbeteiligung zwischen Juli 2013 und Oktober 2014 unter anderem Gelder für den IS überwiesen und Flüge für IS-Mitglieder gebucht haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.