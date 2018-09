Wiesbaden (AFP) Einen äußerst müden Einbrecher hat die Polizei in Wiesbaden festgenommen: Wie die Beamten am Montag mitteilten, wurden sie am Freitagabend von Nachbarn zu einem Haus im Stadtteil Nordenstadt gerufen, weil dort ein Fenster offen stand, obwohl die Eigentümer nicht zu Hause waren. Vor Ort stellten die Polizisten demnach Einbruchspuren fest - und erlebten wenig später eine Überraschung.

