Berlin (AFP) SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel hofft "inständig" auf einen Verbleib Großbritanniens in der EU. Dem Sender N24 sagte er am Montag, Europa stehe derzeit unter großem Druck, weshalb der Brexit eine "schwere Belastung für die europäische Idee" wäre. Gleichzeitig wies Schäfer-Gümbel darauf hin, dass auch bei einem Verbleib des Landes in der EU "nicht alles so bleiben kann, wie es ist."

