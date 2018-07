Berlin (dpa) - Ein Austritt Großbritanniens aus der EU hätte dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen zufolge gravierende Folgen für die Wirtschaft. Ein Brexit führe über Jahre zu Unsicherheit und Vertrauensverlust, sagte Verbandspräsident Anton Börner. Das hätte erhebliche Auswirkungen auf die Euroschuldenkrise, die Arbeitslosigkeit und die wirtschaftlichen Aussichten insgesamt. In drei Tagen stimmen die Briten darüber ab, ob sie in der EU bleiben. Zuletzt lagen in Umfragen die EU-Befürworter knapp vorn.

