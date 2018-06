Heidelberg (dpa) - Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa (80) warnt vor einem Brexit: "Das wäre eine Katastrophe für Europa und genauso für Großbritannien", sagte der Schriftsteller, der lange in London lebte und arbeitete, der "Rhein-Neckar-Zeitung" am Rande einer Vorlesung an der Universität Heidelberg.

"Großbritannien würde wahrscheinlich aufhören zu existieren, wie es heute ist", sagte er. Vermutlich würden die Schotten, die Nordiren und vielleicht sogar die Waliser das Vereinigte Königreich verlassen, weil sie gerne EU-Mitglied bleiben würden. Am Donnerstag (23.6.) stimmen die Briten darüber ab, ob das Land die Europäische Union verlässt oder als Mitglied in der EU verbleibt.

Bei einem Austritt befürchtet Vargas Llosa "ein großes Vakuum", weil Großbritannien für viele Ideale Europas stehe. "Wir würden vermutlich alle wieder in eine Art Stammeskultur zurückfallen, vor der der Philosoph Karl Popper immer gewarnt hatte. Das würde eine Zeitenwende für uns alle in Europa bedeuten."