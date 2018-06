New York (dpa) - Der Animationsfilm "Findet Dorie" hat an den nordamerikanischen Kinokassen einen Rekordstart hingelegt. Der Nachfolger des Erfolgsfilms "Findet Nemo" aus dem Jahr 2003 spielte in den USA und Kanada am Wochenende rund 136 Millionen Dollar (etwa 120 Millionen Euro) ein, wie der "Hollywood Reporter" am Sonntag berichtete.

Noch nie habe ein Animationsfilm zum Auftakt so viel eingespielt. Der Film, der in Deutschland im September in die Kinos kommen soll, erzählt die Geschichte des blauen Doktorfisches Dorie, der seine Familie wiederfinden will.

Die anderen Filme mussten sich angesichts dieses Rekordstarts mit den hinteren Rängen der Kinocharts begnügen. So landete die ebenfalls neu eingestiegene Action-Komödie "Central Intelligence" mit Kevin Hart und Dwayne Johnson, die seit der vergangenen Woche auch in Deutschland zu sehen ist, mit 34,5 Millionen Dollar auf dem zweiten Rang. Vorwochensieger "Conjuring 2" spielte rund 15,6 Millionen Dollar ein und belegte den dritten Platz. Der Horrorfilm läuft seit der vergangenen Woche auch in den deutschen Kinos.

Eine weitere Filmfortsetzung konnte sich den vierten Platz sichern: "Now You See Me 2", in Deutschland ab Ende August zu sehen, spielte in seiner zweiten Woche knapp zehn Millionen Dollar ein. In der Action-Komödie wirken unter anderem Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg und Daniel Radcliffe mit. Dahinter landete das seit Ende Mai auch in Deutschland laufende Fantasy-Abenteuer "Warcraft", das in seiner zweiten Woche 6,5 Millionen Dollar einspielte.

