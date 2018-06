Brüssel (AFP) Frankreich geht in dieser Woche von einer vollständigen Verlängerung der EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland aus. Die Bedingungen für eine Aufhebung von Strafmaßnahmen seien nicht gegeben, sagte der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault am Montag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Zwar gebe es "Fortschritte" bei der Umsetzung des Abkommens von Minsk für einen Frieden in der Ukraine, diese seien aber "unzureichend".

