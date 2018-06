Zagreb (AFP) Nach dem Sturz der Regierung hat das kroatische Parlament seine Auflösung beschlossen und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. Die Abgeordneten in Zagreb stimmten am Montag mit überwältigender Mehrheit für den Schritt, der Mitte Juli in Kraft tritt. Spätestens bis Mitte September sollen dann vorgezogene Neuwahlen abgehalten werden.

