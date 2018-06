Neukirchen (dpa) - Nach dem Tod dreier Geschwister in einem Löschteich in Nordhessen erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse von der Obduktion. Die Leichen der fünf, acht und neun Jahre alten Kinder würden heute in Gießen untersucht, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Ergebnisse werde es aber frühestens morgen geben. Die Kinder waren am Samstag in einem frei zugänglichen Teich in Neukirchen-Seigertshausen ertrunken und am Abend geborgen worden. Gegenwärtig gehen die Ermittler von einem Unfall aus.

