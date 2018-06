Berlin (dpa) - Für Geringverdiener in westdeutschen Ballungsräumen reicht das Einkommen wegen hoher Mieten oft nicht zum Leben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der "Rheinischen Post" vorliegt. Demnach bringt ein Vollzeitjob zum Mindestlohn von 8,50 Euro in westdeutschen Städten oft zu wenig ein. So erhält ein Alleinstehender mit einer Wochenarbeitszeit von 37,7 Stunden netto 1040 Euro - der durchschnittliche Existenzbedarf betrage jedoch 1053 Euro.

