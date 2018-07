Berlin/Mainz (dpa) - Jugendschützer wollen am Vormittag ab 11.00 Uhr in Berlin über gefährliche Kräutermischungen und Badesalze informieren. Die Internetplattform "jugendschutz.net" will erläutern, wie sogenannte Legal Highs als angeblich harmlose Produkte über das Internet vor allem an junge Leute vermarktet werden. Sie können demnach unter anderem zu Kreislaufversagen, Psychosen oder zum Tod führen. 2015 starben nach Daten des Bundeskriminalamtes bundesweit 39 Menschen wegen des Konsums sogenannter neuer psychoaktiver Stoffe.

