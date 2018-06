Eastbourne (SID) - Andrea Petkovic hat ihr Auftaktspiel beim Tennis-Turnier in Eastbourne mit Mühe gewonnen. Die 28 Jahre alte Darmstädterin besiegte in der ersten Runde des mit 776.878 Euro dotierten Rasenturniers in Süd-England die Chinesin Zheng Saisai knapp mit 5:7, 6:2, 6:4.

In der zweiten Runde trifft Petkovic auf die Italienerin Sara Errani. Fed-Cup-Spielerin Petkovic war in der Vorwoche in Birmingham im Achtelfinale gescheitert.

Die Matches von Laura Siegemund (Metzingen) und Anna-Lena Friedsam (Neuwied) wurden wegen des schlechten Wetters auf Dienstag verschoben. Eastbourne gilt als Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (27. Juni bis 10. Juli).