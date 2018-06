New York (AFP) UN-Hilfskonvois haben rund 25.000 Syrer in mehreren belagerten oder schwer erreichbaren Gemeinden in der Region von Damaskus erreicht. Wie UN-Sprecher Farhan Hak am Montag sagte, wurden am Sonntag Lebensmittel und Medikamente in die zwei von Regierungstruppen umstellten Ortschaften Ein Terma und Hamuria gebracht, außerdem in die drei nur schwer zugänglichen Gemeinden Haseh, Beit Sawa und Eftreis in der Region Kafr Batna. Zuletzt hatten die Menschen in der Region Kafr Batna Mitte April Hilfslieferungen erhalten.

