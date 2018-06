Washington (AFP) Mehr als ein halbes Jahrhundert nach den durch den Film "Mississippi Burning" (1988) weltweit im kollektiven Gedächtnis verankerten rassistischen Morden an drei jungen Bürgerrechtlern in den USA hat die US-Justiz die Ermittlungsakte endgültig geschlossen. Die Ermittler hätten 52 Jahre lang alles in ihrer Macht Stehende getan, um die Schuldigen zu finden und sie vor Gericht zu bringen, sagte der Generalstaatsanwalt des Bundesstaats Mississippi, Jim Hood, am Montag. Die "Wahrscheinlichkeit neuer Verurteilungen sei gleich null", fügte er hinzu.

