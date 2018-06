Rom (dpa) - Großer Erfolg für die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in Italien: Bei der mit Spannung erwarteten Stichwahl in Rom hat Virginia Raggi einen haushohen Sieg eingefahren. Bereits nach ersten Hochrechnungen räumte ihr Kontrahent Roberto Giachetti, der Kandidat der Partei von Premier Matteo Renzi, seine Niederlage ein. Raggi wäre die erste Bürgermeisterin in Rom. Auch in Turin steuert das 2009 als Protestinitiative gegründete "Movimento 5 Stelle" des einstigen Starkabarettisten Beppe Grillo auf einen Sieg zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.