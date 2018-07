Athen (dpa) - In Griechenland geht die Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad weiter. Schon um 8.00 Uhr morgens haben die Thermometer in Athen Werte über 30 Grad angezeigt. Mit einer leichten Abkühlung und Höchstwerten von nur noch 36 Grad werde erst ab übermorgen gerechnet, sagten Meteorologen im griechischen Fernsehen. Gleichzeitig ist die Luft schlecht. Die Ozonwerte überschritten am gestern mit 240 Mikrogramm pro Kubikmeter die Alarmgrenze deutlich. Ärzte rieten den Menschen, viel Wasser und keinen Alkohol zu trinken.

