Teheran (AFP) Nach der Ausbürgerung eines schiitischen Geistlichen durch den Golfstaat Bahrain hat ein iranischer General vor einem "Flächenbrand" in der Region gewarnt. Bahrains Regierung "weiß sicherlich, dass die Aggression gegen den Ayatollah Isa Kassim eine rote Linie ist, deren Überschreitung Bahrain und die gesamte Region in Brand setzen wird", erklärte General Kassem Suleimani, einer der ranghöchsten Vertreter der iranischen Revolutionswächter am Dienstag.

