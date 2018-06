Berlin (AFP) Der Bundestag stimmt am Freitag abschließend über das umstrittene Fracking-Gesetz ab. Das Votum wurde kurzfristig in die Tagesordnung aufgenommen, offenbar weil die Gasbranche in der vergangenen Woche angekündigt hatte, sie könne nicht mehr länger auf das Gesetz warten und werde nun wieder nach der seit Jahrzehnten bestehenden Rechtslage fördern.

