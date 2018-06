Berlin (AFP) Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) fordert zum Schutz von Seen und Flüssen einen verantwortungsvolleren Umgang mit Plastikabfällen. Zur Eröffnung der Internationalen Konferenz zu Plastik in Binnengewässern sagte die Ministerin am Dienstag in Berlin, jeder alltägliche Gegenstand aus Plastik werde früher oder später zu einem "Problem für die Umwelt." Unter der Schirmherrschaft ihres Ministeriums treffen sich bis Mittwoch 220 internationale Experten zu dem Thema.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.