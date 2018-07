Bonn (AFP) Im Strafprozess um die spektakuläre Pleite des Billigstromanbieters Teldafax hat das Landgericht Bonn das Verfahren gegen drei Ex-Vorstände in Teilen vorläufig eingestellt. Den Angeklagten werden nun keine Bankrott- und Betrugsdelikte mehr zur Last gelegt, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Bestehen bleibt demnach allerdings der Vorwurf der Insolvenzverschleppung. Hinzu kommt eine mögliche Verletzung der Buchführungspflicht.

