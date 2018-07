Los Angeles (AFP) Bei einer Wanderung in brütender Hitze ist ein Deutscher im US-Bundesstaat Arizona ums Leben gekommen. Ein weiterer werde vermisst, teilte das Sheriffs-Amt des Landkreises Pima in der Nähe der Stadt Tucson am Montag (Ortszeit) mit. In der Region hatte eine Hitzewelle die Temperaturen auf knapp 50 Grad klettern lassen.

