Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel will einem Pressebericht zufolge Anfang kommender Woche den russischen Präsidenten Wladimir Putin besuchen. Bei der Reise des Bundeswirtschaftsministers soll es um die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen gehen, wie die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" am Dienstag berichtete.

