Stuttgart (AFP) Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat nach den Antisemitismusvorwürfen gegen den AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon dessen Ausschluss aus der AfD-Landtagsfraktion gefordert. "So jemand darf nicht im Parlament sitzen - der Ausschluss aus der Fraktion wäre ein erster Schritt", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Die AfD-Landtagsfraktion will im Laufe des Tages darüber entscheiden, ob Gedeon aus der Fraktion ausgeschlossen wird.

