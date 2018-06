Duisburg (AFP) Im Tauziehen um den vorerst geplatzten Strafprozess nach der Loveparade-Katastrophe legt die Staatsanwaltschaft Duisburg nach: Die Strafverfolger wollen ein weiteres Sachverständigengutachten einholen, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Dadurch werde sichergestellt, "dass der Weg der notwendigen juristischen Aufarbeitung der Loveparade-Tragödie in einer öffentlichen Hauptverhandlung so schnell wie möglich beschritten werden kann", erklärte eine Sprecherin.

