Köln (AFP) Ladendiebe haben einer Studie zufolge 2015 Waren im Verkaufswert von 2,24 Milliarden Euro geklaut. Dies waren 100 Millionen Euro mehr im Vorjahr, wie das Forschungs- und Beratungsinstitut EHI am Dienstag in Köln mitteilte. Am Warenwert gemessen geht den Experten zufolge unterdessen rund ein Viertel aller Diebstähle durch Kunden in Einzelhandelsgeschäften auf das Konto professionell organisierter Banden.

