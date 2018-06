Stuttgart (AFP) Nach Antisemitismusvorwürfen lässt der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon seine Mitgliedschaft in der Fraktion vorerst ruhen. Das kündigte Fraktionschef Jörg Meuthen am Dienstag nach einer Fraktionssitzung in Stuttgart an, bei der ursprünglich über den Ausschluss Gedeons entschieden werden sollte. Die Vorwürfe gegen Gedeon sollen demnach nun in einem unabhängigen Gutachten geprüft werden. Danach soll die Fraktion endgültig entscheiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.