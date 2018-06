Freiburg (AFP) Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter suspendierter Kriminalbeamter aus Freiburg ist in Marokko gefasst worden. Die marokkanische Polizei nahm den Mann bereits vergangene Woche in einem Restaurant in Tanger fest, wie das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg und die Polizei Freiburg am Dienstag mitteilten. Dem 56-Jährigen werden demnach Bestechlichkeit, Bestechung, Verrat von Dienstgeheimnissen und Betrug vorgeworfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.