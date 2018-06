Bonn (AFP) Gut sechs Wochen nach der tödlichen Prügelattacke auf den 17-jährigen Niklas P. in Bonn hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Der 21-jährige Deutsche soll einer von zwei noch gesuchten mutmaßlichen Tatbeteiligten sein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Bereits am 17. Mai hatten die Ermittler einen 19-Jährigen als mutmaßlichen Haupttäter festgenommen.

