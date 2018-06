Brüssel (AFP) Die EU-Botschafter haben am Dienstag ihre Beratungen über die Verlängerung der Wirtschaftssanktionen aufgenommen, die wegen der Ukraine-Krise gegen Russland verhängt wurden. Die Vertreter der 28 Mitgliedstaaten kamen am Dienstagvormittag in Brüssel zu Beratungen zusammen, wie EU-Diplomaten mitteilten. Nach der Beschlussvorlage sollen die Strafmaßnahmen demnach um weitere sechs Monate bis zum 31. Januar 2017 verlängert werden.

