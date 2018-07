Köln (SID) - Der frühere Formel-1-Fahrer Mark Webber hat den Glauben an Weltmeister Lewis Hamilton auch nach dessen misslungener Vorstellung beim Großen Preis von Europa am vergangenen Wochenende in Baku nicht verloren. "Ich glaube, Lewis Hamilton kann den Titel noch holen", sagte der Australier als Studiogast bei ServusTV: "Er ist gefährlich und schnell. Wenn er jedes Wochenende zeigt, was er kann, dann wird's noch schwierig für Nico Rosberg."

Mercedes-Pilot Hamilton war nach einem Unfall im Qualifying in Baku nur von Platz zehn gestartet und nach technischen Problemen im Rennen schließlich Fünfter geworden. Sein Rückstand auf seinen in der WM-Wertung führenden Teamkollegen Rosberg ist nach dessen souveränem Sieg in Baku wieder auf 24 Punkte angewachsen.