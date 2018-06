Paris (AFP) Die französische Regierung will Steuervorteile beim Kauf dieselbetriebener Firmenfahrzeuge streichen. Die bislang gewährten Nachlässe bei der Mehrwertsteuer sollten binnen drei Jahren "abgebaut" werden, sagte Umwelt- und Energieministerin Ségolène Royal am Dienstag in Paris. Die Vorteile für Diesel-Firmenfahrzeuge seien "nicht mehr zu rechtfertigen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.